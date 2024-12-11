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"Дорога открыта": в США заявили о ЧП в зоне СВО

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Ларри Джонсон рассказал о потере ВСу части территорий, расположенных в ДНР.

После освобождения населенного пункта Великая Новоселка российским военнослужащим остается занять Красноармейск для выхода к административным границам Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue Works сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист напомнил, что уже сейчас Москва практически полностью контролируют Часов Яр и Дзержинск, а о взятии Великой Новоселки стало известно на прошедших выходных.

После всего этого, остается только один большой по населению центр на западе ДНР, который находится на границе с Днепропетровской областью. Как только он будет освобожден — дорога на Днепр открыта.

Ларри Джонсон, эксперт

Аналити к добавил, что боевые действия в зоне специальной военной операции не останавливаются, а их продолжение идет вразрез с национальными интересами Украины.

В США назвали условие, при котором Зеленский начнет переговоры с Россией.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works

Теги: днр, красноармейск, ларри джонсон, покровск, сво, цру
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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