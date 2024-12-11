Ларри Джонсон рассказал о потере ВСу части территорий, расположенных в ДНР.

После освобождения населенного пункта Великая Новоселка российским военнослужащим остается занять Красноармейск для выхода к административным границам Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue Works сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист напомнил, что уже сейчас Москва практически полностью контролируют Часов Яр и Дзержинск, а о взятии Великой Новоселки стало известно на прошедших выходных.

После всего этого, остается только один большой по населению центр на западе ДНР, который находится на границе с Днепропетровской областью. Как только он будет освобожден — дорога на Днепр открыта. Ларри Джонсон, эксперт

Аналити к добавил, что боевые действия в зоне специальной военной операции не останавливаются, а их продолжение идет вразрез с национальными интересами Украины.

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Фото и видео: YouTube / Dialogue Works