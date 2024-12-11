Ларри Джонсон призвал США и Украину признать реальность.

Глава киевского режима Владимир Зеленский пойдет на переговоры с российским руководством, как только американский избранный президент-республиканец Дональд Трамп перестанет оказывать финансовую поддержку Украине. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue Works сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист считает, что коменде новой администрации в Белом доме придется принять реальность. Эксперт рассчитывает, что со временем власти в Вашингтоне поймут, что Москва может позволить себе не спешить с проведением мирных переговоров и в любом случае завершит региональный конфликт на собственных условиях.

Трамп сможет закончить конфликт очень быстро, если просто отрубит Украину от американского финансирования. Когда это случится, и Украина начнет разрушаться изнутри, тогда Зеленский будет готов разговаривать с русскими. Ларри Джонсон, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Dialogue Works