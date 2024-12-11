Ларри Джонсон напомнил о том, что СШа теряют гегемонию.

Немецкое правительство может попросить американских военнослужащих убраться с территории ФРГ. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue Works сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист считает, что экономическая система Берлина способна выдержать неожиданный разрыв с Вашингтоном даже в текущих, сложных для страны условиях. Нежелание официальных властей в Германии конфликтовать с партнерами из США связано не с экономической зависимостью от Америки, а с простым страхом.

Прошло 80 лет с окончания Второй мировой войны, а США все еще сохраняют военное присутствие в Германии. <...> В какой-то момент Германия скажет: "Эй, спасибо за помощь, Америка, убирайся к черту отсюда. Это наша страна, а не твоя. Ларри Джонсон, эксперт

Ларри Джонсон заметил, что схожая судьба может ожидать американские базы в других странах европейского региона. Он уверен, что в какой-то момент мировая общественность увидит растущую волну в Европе с требованием к США "убираться к черту". По словам аналитика, речь идет об очередном сигнале, что мировой порядок меняется. В этом случае Вашингтону придется признать факт того, что складывается многополярное общество.

В США выступили с предупреждением о переговорах с Лавровым.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works