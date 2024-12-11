Ларри Джонсон сообщил о необходимости властей США говорить с российскими коллегами.

Кандидат на должность американского государственного секретаря Марко Рубио будет смотреться гораздо слабее российского министра по иностранным делам Сергей Лаврова во время потенциальных переговоров с Москвой. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист считает, что новому дипломату из Вашингтона важно вести себя профессионально в диалоге с коллегой из РФ. По мнению эксперта шоу, у идеолога или колуна просто не получится общения с столь уважаемым дипломатом.

Рубио достаточно умен, чтобы понять — его превзойдут и затмят. Марко Рубио следует говорить с Сергеем Лавровым. Нам нужны дипломатические контакты по всем направлениям. Российский посол в Вашингтоне должен стать постоянным гостем в Госдепе. Ларри Джонсон, эксперт

Аналитик добавил, что взаимодействие дипломатических ведомств будет играть не менее важную роль в мирном урегулировании регионального конфликта на Украине, чем рабочие встречи на высшем уровне, организованные между избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom