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В США раскрыли правду об отношении Запада к России

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Ларри Джонсон напомнил о пересечении "красных линий" России.

Страны коллективного Запада сегодня даже не пытаются скрыть собственные нападки на Россию. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue Works сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист объяснил зрителям программы, что насилие над мирными жителями в политических целях — это реалии сегодняшнего дня для украинских властей. Военный эксперт опасается того, что международные союзники киевского режима, а в особенности Вашингтон, не воспринимают начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, российского президента Владимира Путина и руководителя министерства по обороне России Сергея Лаврова всерьез, легкомысленно пересекая "красные линии" Москвы.

Запад сейчас не пытается скрыть свои нападки на Россию и подстрекательство на протяжении последних десяти лет

Ларри Джонсон, эксперт

"Сдались в плен": на Западе забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works

Теги: запад, красные линии, ларри джонсон, цру
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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