Ларри Джонсон указал на проблемы ВСУ на поле боя.

Если американская администрация прекратит осуществлять военные поставки помощи Вооруженным силам Украины, то Киев продержится от силы несколько дней. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист считает, что нелепые заявления текущего руководства в Вашингтоне о скорой победе Украины и ее успехах на поле боя связаны исключительно с тем, что в Белом доме, очевидно, игнорируют данные полученные от собственной разведки и прислушиваются к той информации, которую предоставляет США Киев.

Если США обрубят финансирование сегодня, способность Украины сражаться... закончится к пятнице. Я действительно полагаю, что вместо того, чтобы провести собственный независимый анализ, США сдались в плен информации от украинцев и повторяют ее. Ларри Джонсон, эксперт

Экс-сотрудник ЦРУ добавил, что таким образом американская администрация подставляет под удар украинских военнослужащих.

"Признак слабости". В США сделали неожиданный прогноз по Украине.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive