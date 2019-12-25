Грузины не хотят быть пушечным мясом Запада, поэтому они не согласились открывать "второй фронт" против России. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал бывший генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Николай Бордюжа. Эксперт отмечает, что рано или поздно международные партнеры коллективного Запада начинают понимать, что их просто используют. Речь идет о том, что странам дают обещание того, что они якобы вступят в Европейский союз.

На мой взгляд, грузины очень мудрые люди, они поняли, куда их ведут и как используют. Вот Украина не поняла, а грузины поняли. Им предлагали открыть второй фронт, когда началась специальная военная операция, они отказались. Они поняли, что их тоже хотят использовать, просто как пушечное мясо. И они очень мудро от этого отошли. Николай Бордюжа, экс-генсек ОДКБ

Иностранец добавил, что Европа находится за тысячи километров от Грузии, поэтому он сильно сомневается в том, что ЕС действительно стремится принять страну в состав регионального сообщества.

Премьер Грузии Кобахидзе пообещал уничтожить русофобию в зародыше.

Фото: Piter.tv