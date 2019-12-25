Премьер Грузии Кобахидзе пообещал уничтожить русофобию в зародыше

По его словам, русофобские настроения внутри страны распространяет оппозиция.

Грузинские власти планируют не допустить распространения русофобских настроений в стране. Об этом премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил в эфире телеканала "Рустави-2".

По словам министра, радикальная оппозиция пытается распространить русофобские настроения внутри Грузии. Кобахидзе отметил, что ксенофобия и русофобия являются "самыми темными явлениями". Гражданам Грузии, по его мнению, подобные взгляды не свойственны. Ведь страна исторически известна гостеприимством и толерантностью.

Поэтому, как считает премьер-министр, распространение подобных настроений противоречит традициям Грузии. К тому же, русофобия способна спровоцировать политическую эскалацию и создать экономические проблемы для страны.

Однако менять общий подход к отношениям с Москвой в Тбилиси не собираются. Как отметил Кобахидзе, грузинские власти продолжат проводить в отношении России "прагматичную и принципиальную политику".

Ранее мы сообщали, что Грузия стала отказывать россиянам во въезде из-за указанных в паспорте некоторых мест рождения.

Фото: Piter.tv