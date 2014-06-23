Тело 20-летней петербурженки нашли у ледника в Грузии

Пропавшая в Сванетии россиянка найдена мёртвой в воде.

В Грузии трагически завершились поиски 20-летней петербурженки Марии, которая отдыхала в Сванетии и пропала 31 августа. Девушка путешествовала одна. В ночь с 29 на 30 августа она остановилась в мини-отеле в горном посёлке Местиа. Наутро планировала подняться к леднику Чалаади, а затем отправиться в Батуми. После этого она перестала выходить на связь, пишет КП-Петербург.

Мать девушки рассказала, что последний раз дочь выходила на связь из Местиа, прислав фото с канатной дороги. Она передвигалась на арендованной Mazda CX-5. Приметы: рост 170 см, тёмные прямые волосы до плеч, была одета в укороченные джинсы и жёлтые кеды.

Волонтёры и местные жители подключились к поискам. По камерам наблюдения установили, что 30 августа в 14:00 Мария прошла по мосту и направилась к леднику, но обратно не вернулась. Спасатели прочёсывали местность пешком и с помощью дрона. Автомобиль девушки нашли припаркованным у ледника. В итоге тело обнаружили в воде в верхней части маршрута.

Машину опечатали для следственных действий. Причина смерти устанавливается. Мать готовится к транспортировке тела и находится на связи с полицией. Местные жители склоняются к версии несчастного случая, хотя упоминают и о возможной опасности, исходящей от отдельных представителей местного населения.

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Фото: Telegram / "ProSvaneti СВАНЕТИЯ"