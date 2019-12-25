Глава государства заявил о вкладе России в решении проблем с сохранением биоразнообразия в регионе.

Президент России Владимир Путин призвал нарастить возможности по реагированию на ЧС на Каспии. Об этом он заявил на Каспийском саммите в Ашхабаде.

Глава государства призвал обратить внимание на природные и техногенные события, которые могут негативно отразиться на жизни и благополучии людей в регионе. Также президент заявил о вкладе России в решении проблем с сохранением биоразнообразия на Каспии.

В частности, ежегодно выпускаем в Каспийское море до 40 млн штук молоди осетровых, благодаря чему свыше 80% так называемого русского осетра сегодня происходит с российских рыболовных заводов. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что Россия готова поставлять энергоносители, удобрения и зерно.

Фото: kremlin.ru