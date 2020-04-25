В России за два месяца лета утонули более 1170 человек

ГУ МЧС спасли за первые два летних месяца около полутора тысячи человек.

Р российском экстренном ведомстве уточнили, что за июнь и июль текущего года на акваториях страны утонули более тысячи человек. В пресс-службе ГУ МЧС пояснили, что речь идет о гибели 1 173 человек, включая 275 несовершеннолетних. Глава профильного министерства Александр Куренков добавил, что обычно трагедии происходят в местах стихийного купания, на территории которых не дежурят спасатели, дно не очищено от мусора, а рельеф - неизвестен.

За два месяца лета на акваториях произошло более двух тысяч происшествий. Удалось спасти почти полтысячи человек, из них 125 детей. пресс-служба ГУ МЧС России

Эксперты пояснили, что для водолазов МЧС России основной работой в летние месяцы и купальный сезон является поднятие тел утонувших. В другое время специалисты тренируются, оттачивая свое мастерство. На текущий момент в ГУ МЧС работает около 800 водолазов, а количество водоемов по стране значительно превышает возможности, так как обеспечить дежурство спасателей на каждом физически затруднительно. Напомним, что только в Мурманской области насчитывается свыше тысячи водоемов. Александр Куренков подчеркнул, что граждане должна самостоятельно брать ответственность за жизнь и безопасность детей.

На Октябрьской набережной вспыхнул гараж.

Фото и видео: ГУ МЧС России