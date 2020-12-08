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На Октябрьской набережной вспыхнул гараж
Сегодня, 17:40
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На Октябрьской набережной вспыхнул гараж

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Пламя охватило 18 квадратных метров.

В Невском районе сегодня, 2 августа, произошел пожар. На Октябрьской набережной, 38, загорелся гараж. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 17:02. В гараже размером 3х6 метров происходило горение обстановки по всей площади. 

Бороться с огнем приехали две пожарные машины и 10 спасателей. В 17:23 пожар был ликвидирован. 

Сведения о пострадавших не поступали.  Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что на Тепловозной огонь уничтожил автомобиль.

Фото: Piter.tv 

Теги: мчс, октябрьская набережная, пожар в гараже
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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