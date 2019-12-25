На Тепловозной огонь уничтожил автомобиль

Сегодня, 2 августа, в Невском районе произошел пожар. На Тепловозной улице у дома № 31 загорелась машина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 09:53. Выяснилось, что в автомобиле горел моторный отсек.
В 10:05 пожар был ликвидирован. Его потушили 10 спасателей и две спецмашины.
Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что в Павловске на Горной утром горело неэксплуатируемое здание.
Фото: Piter.tv
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