На Тепловозной огонь уничтожил автомобиль

Иномарку потушили 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня, 2 августа, в Невском районе произошел пожар. На Тепловозной улице у дома № 31 загорелась машина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 09:53. Выяснилось, что в автомобиле горел моторный отсек.

В 10:05 пожар был ликвидирован. Его потушили 10 спасателей и две спецмашины.

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Павловске на Горной утром горело неэксплуатируемое здание.

Фото: Piter.tv