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На Тепловозной огонь уничтожил автомобиль
Сегодня, 12:50
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На Тепловозной огонь уничтожил автомобиль

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Иномарку потушили 10 спасателей и две спецмашины.       

Сегодня, 2 августа, в Невском районе произошел пожар. На Тепловозной улице у дома № 31 загорелась машина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 09:53. Выяснилось, что в автомобиле горел моторный отсек. 

В 10:05 пожар был ликвидирован.  Его потушили 10 спасателей и две спецмашины.                                            

Сведения о пострадавших не поступали.  Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Павловске на Горной утром горело неэксплуатируемое здание.

Фото: Piter.tv                             

Теги: мчс, пожар в легковушке, тепловозная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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