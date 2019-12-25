  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Павловске на Горной утром горело неэксплуатируемое здание
Сегодня, 10:01
98
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Павловске на Горной утром горело неэксплуатируемое здание

0 0

С огнем боролись две единицы техники и 10 спасателей.

Сегодня, 2 августа, в Павловске произошел пожар. На Горной улице в доме № 11 пламя охватило 30 квадратных метров. Уточняется, что возгорание случилось в неэксплуатируемом здании размером 19х32 метра, на втором этаже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 0:48. В 1:15 пожар удалось потушить.      

С огнем боролись две единицы техники и 10 спасателей. Сведения о пострадавших не поступали.      

Ранее мы писали, что на Хрустальной утром горело кафе.

Фото: Piter.tv

Теги: горело неэксплуатируемое здание, мчс, павловск, пожар на горной
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии