В Павловске на Горной утром горело неэксплуатируемое здание

С огнем боролись две единицы техники и 10 спасателей.

Сегодня, 2 августа, в Павловске произошел пожар. На Горной улице в доме № 11 пламя охватило 30 квадратных метров. Уточняется, что возгорание случилось в неэксплуатируемом здании размером 19х32 метра, на втором этаже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 0:48. В 1:15 пожар удалось потушить.

С огнем боролись две единицы техники и 10 спасателей. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее мы писали, что на Хрустальной утром горело кафе.

Фото: Piter.tv