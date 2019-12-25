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На Хрустальной утром горело кафе
Сегодня, 8:04
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На Хрустальной утром горело кафе

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Во время пожара на кухне никто не пострадал.

Сегодня, 2 августа, в Невском районе произошел пожар. На Хрустальной улице в доме № 29 загорелось кафе. В помещении кухни пламя охватило два квадратных метра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 3:56. Бороться с огнем прибыли две спецмашины и 10 спасателей.

В одноэтажном здании кафе размером 10х20 метров, в помещении кухни происходило горение на площади 2 кв. метра.      

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу      

В 4:23 пожар удалось потушить. В результате возгорания никто не пострадал. Подробности уточняются.      

Ранее мы писали, что на проспекте Маршала Жукова в квартире горела обстановка.

Фото: Piter.tv

Теги: горело кафе, мчс, пожар, хрустальная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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