На Хрустальной утром горело кафе

Во время пожара на кухне никто не пострадал.

Сегодня, 2 августа, в Невском районе произошел пожар. На Хрустальной улице в доме № 29 загорелось кафе. В помещении кухни пламя охватило два квадратных метра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 3:56. Бороться с огнем прибыли две спецмашины и 10 спасателей.

В одноэтажном здании кафе размером 10х20 метров, в помещении кухни происходило горение на площади 2 кв. метра. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

В 4:23 пожар удалось потушить. В результате возгорания никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на проспекте Маршала Жукова в квартире горела обстановка.

Фото: Piter.tv