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На проспекте Маршала Жукова в квартире горела обстановка
Сегодня, 17:55
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На проспекте Маршала Жукова в квартире горела обстановка

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Пламя охватило пять "квадратов".

В Кировском районе в четверг, 1 августа, случился пожар в однокомнатной квартире. Пламя охватило пять квадратных метров на проспекте Маршала Жукова в доме № 30, корпус 2. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.                            

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:18. Тушить обстановку прибыли 15 спасателей и три спецмашины. 

В 16:42 пожар был ликвидирован. В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что на Измайловском бульваре потушили пожар в квартире.

Фото: Piter.tv

Теги: проспект маршала жукова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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