На проспекте Маршала Жукова в квартире горела обстановка

Пламя охватило пять "квадратов".

В Кировском районе в четверг, 1 августа, случился пожар в однокомнатной квартире. Пламя охватило пять квадратных метров на проспекте Маршала Жукова в доме № 30, корпус 2. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:18. Тушить обстановку прибыли 15 спасателей и три спецмашины.

В 16:42 пожар был ликвидирован. В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на Измайловском бульваре потушили пожар в квартире.

Фото: Piter.tv