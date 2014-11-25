Пока петербурженка отдыхала в Турции, ее квартиру на Маршала Жукова обокрали на 3,3 млн рублей

Из жилья пропал сейф с валютой, золотыми украшениями и ключами от автомобиля.

Квартиру жительницы Петербурга на проспекте Маршала Жукова обокрали неизвестные, пока женщина находилась в Турции. Сумма ущерба составила 3,3 млн рублей, пишет 6 октября "Фонтанка".

По информации источника, из жилья пропал сейф с валютой, золотыми украшениями и ключами от автомобиля. В отпуске 46-летняя потерпевшая была с 15 сентября. Изъяты отпечатки пальцев, следы обуви и дверные замки. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

Фото: Piter.TV