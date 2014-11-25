  1. Главная
Пока петербурженка отдыхала в Турции, ее квартиру на Маршала Жукова обокрали на 3,3 млн рублей
Сегодня, 8:59
Пока петербурженка отдыхала в Турции, ее квартиру на Маршала Жукова обокрали на 3,3 млн рублей

Из жилья пропал сейф с валютой, золотыми украшениями и ключами от автомобиля.

Квартиру жительницы Петербурга на проспекте Маршала Жукова обокрали неизвестные, пока женщина находилась в Турции. Сумма ущерба составила 3,3 млн рублей, пишет 6 октября "Фонтанка". 

По информации источника, из жилья пропал сейф с валютой, золотыми украшениями и ключами от автомобиля. В отпуске 46-летняя потерпевшая была с 15 сентября. Изъяты отпечатки пальцев, следы обуви и дверные замки. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). 

Ранее на Piter.TV: знакомый семьи пришел посидеть с детьми и обокрал ее на 80 тыс. рублей в Петербурге.

Фото: Piter.TV 

