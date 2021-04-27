На Измайловском бульваре потушили пожар в квартире

С огнем боролись три спецмашины и 15 спасателей.

Сегодня, 1 августа, в Адмиралтейском районе произошел пожар. На Измайловском бульваре в доме № 9 горела двухкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:23. Там обгорела обстановка на площади 0,5 квадратного метра.

С огнем боролись три спецмашины и 15 спасателей. В 16:32 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в горах Северной Осетии пострадала петербурженка.

Фото: Piter.tv