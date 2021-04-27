  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Измайловском бульваре потушили пожар в квартире
Сегодня, 17:20
82
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Измайловском бульваре потушили пожар в квартире

0 0

С огнем боролись три спецмашины и 15 спасателей. 

Сегодня, 1 августа, в Адмиралтейском районе произошел пожар. На Измайловском бульваре в доме № 9 горела двухкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:23. Там обгорела обстановка на площади 0,5 квадратного метра.  

С огнем боролись три спецмашины и 15 спасателей.   В 16:32 пожар был ликвидирован.           

Сведения о пострадавших не поступали.  Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в горах Северной Осетии пострадала петербурженка.

Фото: Piter.tv

Теги: измайловский бульвар, мчс, пожар в квартире
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии