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В горах Северной Осетии пострадала петербурженка
Сегодня, 16:37
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В горах Северной Осетии пострадала петербурженка

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Спасатели подали заявку на использование вертолета.

В Северной Осетии во время подъема на гору женщина из Петербурга повредила ногу. Туристка отправилась в поход в составе организованной группы. Инцидент произошел в районе перевала Комлагат. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

На помощь пострадавшей отправились спасатели. Они подали заявку на использование вертолета. В случае непогоды к спасательной операции присоединится еще одна группа спасателей.

Известно, что туристы из Северной столицы зарегистрировали свой поход и предупредили о нем близких. У группы есть спутниковый телефон. Компания всегда находится на связи. Жизни людей ничего не угрожает. 

Ранее мы писали, что в Карачаево-Черкесии в темноте спасли потерявшегося в лесу туриста.

Фото: Pxhere

Теги: поход в горы, северная осетия, туристка повредила ногу
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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