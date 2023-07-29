В горах Северной Осетии пострадала петербурженка

Спасатели подали заявку на использование вертолета.

В Северной Осетии во время подъема на гору женщина из Петербурга повредила ногу. Туристка отправилась в поход в составе организованной группы. Инцидент произошел в районе перевала Комлагат. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

На помощь пострадавшей отправились спасатели. Они подали заявку на использование вертолета. В случае непогоды к спасательной операции присоединится еще одна группа спасателей.

Известно, что туристы из Северной столицы зарегистрировали свой поход и предупредили о нем близких. У группы есть спутниковый телефон. Компания всегда находится на связи. Жизни людей ничего не угрожает.

Ранее мы писали, что в Карачаево-Черкесии в темноте спасли потерявшегося в лесу туриста.

Фото: Pxhere