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В Карачаево-Черкесии в темноте спасли потерявшегося в лесу туриста

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Путешественник пять часов искал дорогу.

Российским спасателям удалось найти путешественника, пропавшего в горах Карачаево-Черкесии после того, как мужчина пять часов блуждал в поиске дороги. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления экстренного ведомства. Специалисты уточнили, что проводили туриста до поселка Домбай. Там он отказался от медицинской помощи.

Только с наступлением сумерек, отчаявшись и опасаясь диких зверей, путешественник позвонил за помощью в МЧС России. Спасатели ведомства в темноте нашли туриста в районе озера Павлиний глаз.

пресс-служба ГУ МЧС России

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Фото и видео: Telegram / ГУ МЧС России

Теги: гу мчс, карачаево-черкесия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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