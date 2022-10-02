В Карачаево-Черкесии в темноте спасли потерявшегося в лесу туриста

Путешественник пять часов искал дорогу.

Российским спасателям удалось найти путешественника, пропавшего в горах Карачаево-Черкесии после того, как мужчина пять часов блуждал в поиске дороги. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления экстренного ведомства. Специалисты уточнили, что проводили туриста до поселка Домбай. Там он отказался от медицинской помощи.

Только с наступлением сумерек, отчаявшись и опасаясь диких зверей, путешественник позвонил за помощью в МЧС России. Спасатели ведомства в темноте нашли туриста в районе озера Павлиний глаз. пресс-служба ГУ МЧС России

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Фото и видео: Telegram / ГУ МЧС России