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В Москве потушили пожар на территории частного загородного клуба

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В тушении огня участвовали 39 специалистов и 12 единиц техники.

В Москве потушили пожар на территории частного загородного клуба. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в ночь на 31 июля в поселке Михайлово-Ярцевское. Поступило сообщение о возгорании кровля детской игровой комнаты. Площадь огня составила 150 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. В тушении огня участвовали 39 специалистов и 12 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области потушили пожар на складе

Видео: МЧС России

Теги: москва, мчс россии, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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