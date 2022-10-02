В Москве потушили пожар на территории частного загородного клуба. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел в ночь на 31 июля в поселке Михайлово-Ярцевское. Поступило сообщение о возгорании кровля детской игровой комнаты. Площадь огня составила 150 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. В тушении огня участвовали 39 специалистов и 12 единиц техники.
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Видео: МЧС России
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