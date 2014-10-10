Чиновник из Южной Осетии хотел избежать проверок в отношении своего бизнеса.

На территории Северной Осетии возбуждено уголовное дело в отношении высокопоставленного чиновника из соседней республики. Руководителю Таможенного комитета Южной Осетии инкриминируют подозреваемому передачу крупной взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий. Расследование ведется по части 5 статьи 291 УК РФ за взятку в особо крупном размере. Уточняется, что материалы для возбуждения уголовного дела переданы региональным управлением ФСБ России. Предположительно, обвиняемое лицо одновременно являлся фактическим владельцем коммерческой фирмы, работающей на территории нашей страны. Эту компанию проверяли сотрудники спецслужб. Чиновник выразил желание избежать юридических последствий за свою деятельность, поэтому решил использовать своё служебное положение и личные связи для прекращения проверочных мероприятий против собственного предприятия.

Известно, что в 2026 году фигурант расследования через доверенное лицо попытался передать офицерам регионального управления ФСБ денежное вознаграждение в размере десяти миллионов рублей. Взамен мужчина рассчитывал на закрытие всех претензий к его бизнесу и снятие возможных уголовных обвинений. Силовики отказались от незаконного финансового вознаграждения и немедленно пресекли противоправные действия со стороны чиновника. Они задокументировали все этапы передачи денежных средств злоумышленником. Далее государственное обвинение вышло в судебную инстанцию с ходатайством об избрании меры пресечения для подозреваемого. Было принято решение отправить фигуранта под стражу. На время предварительного расследования мужчина будет находиться в следственном изоляторе для того, чтобы исключить давление на свидетелей и возможный побег. Сейчас по делу опрашиваются свидетели, проводятся экспертизы, изучается документация.

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Фото и видео: Следственный комитет России