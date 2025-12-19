Главе государства доложили о развитии проектов в регионе.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

На встрече главе государства доложили о развитии Северной Осетии. По словам Меняйло, экономическая модель "Прорывные проекты" дала хороший результат региону. Он также заявил о планах реализовать несколько глобальных проектов. Первым является транспортно-логистический хаб в транспортном коридоре "Север-Юг", в котором объем хранения товара составит 90 млн единиц.

Вторым проектом станет новый завод по производству волокна из базальта. Его строительство начнется в нынешнем году. Меняйло добавил, что в этом году также начнется строительство современного пульмонологического центра в Фиагдоне.

Видео: официальный сайт президента России