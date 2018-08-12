Сапборд размером с пятиэтажку примет участие в фестивале "Фонтанка SUP"

Сапбордом-рекордсменом планирует управлять команда из 22 серферов.

Международный фестиваль "Фонтанка SUP" пройдет в Петербурге 5 августа. В мероприятии примет участие сапборд, длина которого составляет 15,4 метров, что сопоставимо с высотой пятиэтажного дома. Об этом сообщили в пресс-службе онлайн-журнала "Энергия+". Издание выступило создателем необычного транспорта.

Сапборд почти на метр больше предыдущего, достигшего мировой рекорд и попавшего в Книгу рекордов Гиннесса.

Команда "Энергия+" решила посвятить свой рекорд всем людям, которые являются движущей силой прогресса: учёным-первооткрывателям, инженерам, которые делают невозможное возможным, а также спортсменам и любителям здорового образа жизни. Пресс-служба "Энергии+"

Сапбордом-рекордсменом планирует управлять команда из 22 серферов.

Ранее мы рассказывали о том, что полумарафон "Северная столица" изменит автобусные маршруты в центре Петербурга.

Фото: пресс-служба "Энергии+"