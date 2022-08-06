Крупнейший в мире карнавальный заплыв на сап-досках "Фонтанка SUP" ожидается 5 августа

В Петербурге уже в эти выходные пройдет крупнейший фестиваль сап-серфинга. Он организован порталом Фонтанка.ру и Комитетом по развитию туризма Петербурга.

В субботу, 5 августа, в Петербурге состоится яркое и захватывающее событие для любителей активного отдыха на воде - фестиваль "Столица водного туризма. Петровская акватория". Организаторами мероприятия выступают Комитет по развитию туризма и городской портал "Фонтанка.ру", которые сотрудничают для создания незабываемого праздника.

Одним из ключевых событий фестиваля станет "Фонтанка SUP" – уникальный карнавальный заплыв на сап-досках. Это самый крупный в мире такой заплыв, который привлечет фанатов сап-серфинга уже в восьмой раз.

Участники соберутся, чтобы пройти по увлекательному водному маршруту, протяженностью около 9 километров, который проложен от Михайловского замка по питерским каналам, включая реку Фонтанку, Крюков канал, канал Грибоедова и Мойку, и закончится у Марсова поля.

Фестиваль начнется со спортивного заплыва, в котором примут участие заядлые спортсмены. В 9:00 утра на воду выйдут участники второй гонки "Фонтанка SUP", чтобы состязаться за призы в двух категориях - профессиональной и любительской. А затем, в 10:00, в акватории Фонтанки, начиная от Пантелеймоновского моста до моста Белинского, начнется самый массовый танцевальный флешмоб на воде, который придаст старт красочному водному карнавалу "Фонтанка SUP".

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Фото: правительство Петербурга