Участниками парада также стали около 3000 военнослужащих.

Более 45 судов приняли участие в параде на День ВМФ в Петербурге. Об этом сообщили в Смольном.

Утром 30 июля в акватории Невы у Сенатской площади и на рейде Кронштадта прошли корабли Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов, а также Каспийская флотилия. Отмечается, что в нынешнем году в параде приняли участие 33 корабля и катера, четыре подводные лодки и восемь парусных судов. Участниками парада также стали около 3000 военнослужащих.

Ранее мы сообщали, что день ВМФ в Петербурге пройдет без осадков.

Фото: Piter.tv