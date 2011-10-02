День ВМФ в Петербурге пройдет без осадков

Температура воздуха поднимется до +24 градусов.

День ВМФ 30 июля в Петербурге пройдет без осадков. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, атмосферное давление вырастет незначительно и составит 755 мм рт. ст. Температура воздуха поднимется до +24 градусов. Кроме того, ожидается западный ветер 4-9 метров в секунду. Также Леус сообщил, что 31 июля после полудня будут кратковременные дожди, а температура поднимется до +25 градусов.

Ранее мы сообщали, что Путин пожал руку главе многодетной семьи из Магадана после парада ВМФ.

Фото: Piter.tv