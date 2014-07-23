Путин пожал руку главе многодетной семьи из Магадана после парада ВМФ

Президент также сделал с ними совместное фото.

Президент РФ Владимир Путин пожал руку главе многодетной семьи из Магадана после парада в честь Дня ВМФ в Петербурге. Об этом сообщает "РИА Новости".

Напомним, в СМИ ранее сообщали, что глава государства помог семье из Магадана приехать на парад МВФ в Северную столицу. Мужчина приехал с женой и семью детьми. После парада российский лидер пообщался с главой семьи, а также сделал с ними совместное фото.

Ранее Путин заявил, что в 2023 году ВМФ пополнят 30 кораблей.

Видео: Telegram / РИА Новости