В Петербурге стартовал масштабный фестиваль-карнавал "Фонтанка SUP"

Профессионалы и любители сделают большой круг на сапсерфах по петербургских акваториям.

В Петербурге сегодня, 6 августа, проходит масштабный фестиваль SUP-серфинга — "Фонтанка SUP". По словам организатора, издания "Фонтанка.ру", на фестиваль приехали 6 644 участника из 8 стран.

Заплыв в карнавальных костюмах стартовал в 10:20 у Марсова поля. Участникам нужно будет сделать круг по набережной реки Фонтанки и каналу Грибоедова и успеть к финишу до 13:00. Маршрут карнавала пройдет под 30 мостами в историческом центре Петербурга. Для уставших подготовили автобус на перекрестке Садовой улицы и Крюкова канала. Награждение победителей конкурсов костюмов запланировано на 14:30.

Победителей гонки, а также обладателей самых выразительных костюмов и красивых досок по традиции наградят.

Свою команду на фестиваль выставил телеканал ТНТ – в неё войдут звёзды сериалов и кино, шоу Comedy Club , "Звёзды в Африке" и "Холостяк": Тимур Батрутдинов, Вики Одинцова, Карина Кросс, Юля Гаврилина, Вячеслав Малафеев, Александр Гранков и Никита Кологривый. Кроме того, помимо любителей в заплыве участвуют 150 профессиональных спортсменов.

Фото: ВКонтакте / Татьяна Павлова