Вики Одинцова, Тимур Батрутдинов, Вячеслав Малафеев и другие звёзды ТНТ примут участие в фестивале "Фонтанка SUP"

На маршрут по каналам Санкт-Петербурга выйдет команда из восьми звёзд телеканала.

В Санкт-Петербурге 6 августа пройдёт масштабный заплыв SUP-сёрферов в рамках седьмого фестиваля "Фонтанка SUP". Свою команду на фестиваль выставит и телеканал ТНТ – в неё войдут звёзды сериалов и кино, шоу Comedy Club , "Звёзды в Африке" и "Холостяк": Тимур Батрутдинов, Вики Одинцова, Карина Кросс, Юля Гаврилина, Вячеслав Малафеев, Александр Гранков и Никита Кологривый. Они выйдут на маршрут, стартующий на берегу реки Мойки у Марсова поля, и пройдут его под слоганом "Переплывём все каналы".

Вместе со звёздами ТНТ в фестивале примут участие жители Санкт-Петербурга и других городов, в прошлом году на SUP-фестиваль собрались граждане из 10 стран и более 80 городов России. На своём пути участники встретят 30 мостов в историческом центре Петербурга и полюбуются исключительными видами на Инженерный замок, Аничков мост, Никольский морской собор, Казанский собор и многие другие достопримечательности Петербурга, пока не завершат круг, вернувшись к Марсовому полю.

Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ

Самые быстрые сёрферы поборются за "Фонтанка CUP", а после завершения гонки они смогут присоединиться к карнавалу на каналах Санкт-Петербурга. Кроме того, организаторы выберут самых эффектных сёрферов в номинациях "Мисс SUP" и "Лучший костюм".

SUP-фестиваль – большое событие для Санкт-Петербурга, отчасти даже его визитная карточка. Это очень круто и красочно, когда спортсмены-сёрферы так "гуляют" по историческому центру. Рад, что в этом году ТНТ пригласил менять стать частью команды телеканала. Мои "одноклубники" по заплыву прошли суровую школу Африки и 12-часовых съёмочных дней, поэтому все каналы мы точно успешно переплывём. Вдобавок, никто не рассматривал Санкт-Петербург с доски для сёрфа – интересно узнать, каково это. Вячеслав Малафеев, SUP-сёрфер команды ТНТ и участник шоу "Звёзды в Африке"

Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ