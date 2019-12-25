Полумарафон "Северная столица" изменит автобусные маршруты в центре Петербурга

R vthjghbznb. присоединятся около 11 тыс. человек.

В воскресенье, 6 августа, в Петербурге пройдёт полумарафон "Северная столица". В связи с проведением мероприятия будут изменены маршруты общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок".

Так, в период 7:30 до 14:00 свой маршрут поменяют 24 автобуса, а с 4:00 до 16:00 – 9 троллейбусов и 2 трамвая. Информация об изменениях представлена на сайте учреждения.

Добавим, что к полумарафону присоединятся около 11 тыс. человек. Бегуны будут участвовать в эстафете и забеге на дистанцию в 10 и 21,1 км. Также будет организован отдельный забег на забегах дистанцию 400 и 800 м для детей до 13 лет.

Ранее мы сообщили о том, что проезд по петербургской дамбе закроют на несколько часов в ночь на субботу.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту