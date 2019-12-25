Проезд по петербургской дамбе закроют на несколько часов в ночь на субботу

Автомобили не смогут проехать по Финской стороне (внешнему кольцу) с 1:00 до 3:00.

В ночь на субботу, 5 августа, на петербургской дамбе вступят в силу ограничения движения. Об этом сообщила пресс-служба Дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС).

Автомобили не смогут проехать по Финской стороне (внешнему кольцу) с 1:00 до 3:00. За это время будет выполняться реконструкция транспортной развязки КАД и Кронштадтского шоссе. Со стороны Горской движение перекроют мобильные экипажи ГИБДД. При этом на Невскую сторону (внутреннее кольцо) ограничения не распространятся.

Водителей призывают учитывать поступившую информацию при планировании своего маршрута.

Ранее мы сообщили о том, что в конце августа на развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны перекроют 2 съезда.

Фото: пресс-служба ФКП "Дирекция КЗС СПб Минстроя России"