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В конце августа на развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны перекроют 2 съезда
Сегодня, 12:35
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В конце августа на развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны перекроют 2 съезда

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Во время ограничений дорожники проведут работы по устранению колейности. 

В период с 22 по 30 августа на развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны поочередно будут перекрывать 2 съезда. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Временно недоступными станут съезды со внутреннего кольца на Рабфаковскую улицу в сторону станции метро "Рыбацкое" и на проспект Обуховской Обороны в сторону станции метро "Пролетарская". Там во время ограничений дорожники проведут работы по устранению колейности. 

Также в указанный период попеременно начнут перекрывать по одной полосе движения на съезде по направлению Рабфаковской улицы на внутреннее кольцо трассы. На свободной полосе будет действовать ограничение движения до 40 км/ч. Продолжительность работ зависит от погоды.

Ранее мы сообщили о том, что в районе развязки с Приморским шоссе полностью перекроют внутреннее кольцо КАД.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"ор "Северо-Запад"

Теги: кад, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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