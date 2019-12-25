В конце августа на развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны перекроют 2 съезда

Во время ограничений дорожники проведут работы по устранению колейности.

В период с 22 по 30 августа на развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны поочередно будут перекрывать 2 съезда. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Временно недоступными станут съезды со внутреннего кольца на Рабфаковскую улицу в сторону станции метро "Рыбацкое" и на проспект Обуховской Обороны в сторону станции метро "Пролетарская". Там во время ограничений дорожники проведут работы по устранению колейности.

Также в указанный период попеременно начнут перекрывать по одной полосе движения на съезде по направлению Рабфаковской улицы на внутреннее кольцо трассы. На свободной полосе будет действовать ограничение движения до 40 км/ч. Продолжительность работ зависит от погоды.

Ранее мы сообщили о том, что в районе развязки с Приморским шоссе полностью перекроют внутреннее кольцо КАД.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"ор "Северо-Запад"