Участок будет закрыт с 14 августа по 15 октября.

В районе развязки с Приморским шоссе полностью перекроют внутреннее кольцо КАД. Об этом автомобилистов предупредило ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В районе транспортной развязки на пересечении с Приморским шоссе (на участке с 0-го по 2-ой километр) с 14 августа по 15 октября будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта по внутреннему кольцу КАД. Там будут проводиться работы по реконструкции северного участка автомобильной дороги.

В данный период будет организован перепуск движения с внутреннего на внешнее кольцо КАД. Движение автомобильного транспорта будет осуществляться только по внешнему кольцу по одной полосе в каждом направлении.

Также между развязками с Пулковским шоссе и ЗСД на КАД с 8 августа перекроют две полосы движения.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"