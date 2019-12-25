Между развязками с Пулковским шоссе и ЗСД на КАД с 8 августа перекроют две полосы движения

На оставшихся двух ограничат скорость движения до 50 км/час.

С 8 по 28 августа на КАД между развязками с Пулковским шоссе и ЗСД перекроют две полосы движения. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" в субботу, 29 июля.

На оставшихся двух ограничат скорость движения до 50 км/час. Специалисты планируют заменить напыляемую гидроизоляцию. Работы будут вестись в три смены круглосуточно.

Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский уточнил, что сроки ремонта могут корректироваться из-за погодных условий.

Ранее мы сообщали о том, что в 15 районах Петербурга перекроют и ограничат движение с 31 июля и 1 августа.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"