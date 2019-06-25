С 11 сентября в Московском районе Петербурга ограничат движение

Не получится проехать от Иркутской улицы до Рощинской улицы.

В Московском районе Петербурга ремонтные дорожные работы ограничат движение транспорта с 11 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе ГАТИ в пятницу, 8 сентября.

Из-за прокладки инженерных сетей не получится проехать от Иркутской улицы до Рощинской улицы. Запрет продлится до 22 марта 2024 года.

Кроме того, ограничения коснутся Василеостровского, Красногвардейского и Пушкинского районов. До 10 октября перекроют проезд по 10-й и 11-й линиям В. О. от Малого проспекта В. О. до Среднего проспекта В. О. Запрет будет действовать на передвижение по боковым проездам Пискаревского проспекта от Нартовской улицы до улицы Руставели до 27 сентября. На Витебском проспекте в Шушарах (путепроводе через Московское шоссе) ограничат движение по 28 сентября.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге съемки фильма "Чистые" изменят движение транспорта.

Фото: Piter.TV