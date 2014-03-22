В Петербурге съемки фильма "Чистые" изменят движение транспорта

На участках в центре города запретят остановки и движение авто.

Съемки художественного фильма "Чистые" ограничат движение транспорта в центре Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту сегодня, 5 сентября.

8 и 9 сентября с 10:00 до 23:59 не получится остановиться на Миллионной улице от Дворцовой площади до дома 28, по нечетной стороне набережной реки Мойки от Мошкова переулка до Певческого моста. Кроме того, с 16:00 8 сентября до 09:00 9 сентября по перечисленным участкам закроют движение.

Подробнее о вводимых ограничениях из-за съемок – на сайте ведомства.

Ранее Piter.TV: в Петербурге с 7 сентября введут ограничения для транспорта в семи районах.

Фото: Piter.TV