В Петербурге с 7 сентября введут ограничения для транспорта в семи районах

В Петербурге для транспорта введут ограничения в Василеостровском, Выборгском, Кировском, Московском, Невском, Приморском и Фрунзенском районах. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Василеостровский район
С 7 сентября по 15 декабря из-за реконструкции тепловых сетей ограничивается движение по Уральской улице от Наличной улицы до проспекта КИМа.
Выборгский район
С 7 по 12 сентября ограничивается движение по боковым проездам проспекта Культуры от проспекта Просвещения до Придорожной аллеи. Причина в ремонте дорожного покрытия на участке.
Кировский район
С 7 сентября по 15 октября закрывается движение транспорта по улице Метростроевцев от Сивкова переулка до Молодежного переулка, а такде на перекрестке улицы Метростроевцев и Молодежного переулка из-за прокладки водопровода.
Московский район
С 7 сентября по 28 ноября закрывается движение транспорта по 8-му Предпортовому проезду в направлении от 5-го Предпортового проезда к 6-му Предпортовому проезду, а по 7 февраля 2024 года ограничивается движение транспорта по 5-му Предпортовому проезду у 8-го Предпортового проезда. На участке будут прокладывать инженерные сети.
Невский район
С 7 по 25 сентября в связи с производством работ по устройству светофорного объекта ограничивается движение транспорта у дома 101 по проспекту Обуховской Обороны.
Приморский район
С 7 по 9 сентября ограничивается движение по Коломяжскому проспекту от Богатырского проспекта до улицы Генерала Хрулева, так как на участке будут прокладывать инженерные сети.
Фрунзенский район
С 7 по 15 сентября ограничивается движение транспорта по Лиговскому проспекту от Курской улицы до Прилукской улицы из-за ремонта покрытия в трамвайной зоне.
Ранее сообщаось, что с 3, 4 и 5 сентября в Петербурге ограничат движение транспорта в девяти районах.
Фото: Piter.TV
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