В Петербурге с 7 сентября введут ограничения для транспорта в семи районах

ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения в семи районах с 7 сентября.

В Петербурге для транспорта введут ограничения в Василеостровском, Выборгском, Кировском, Московском, Невском, Приморском и Фрунзенском районах. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Василеостровский район

С 7 сентября по 15 декабря из-за реконструкции тепловых сетей ограничивается движение по Уральской улице от Наличной улицы до проспекта КИМа.

Выборгский район

С 7 по 12 сентября ограничивается движение по боковым проездам проспекта Культуры от проспекта Просвещения до Придорожной аллеи. Причина в ремонте дорожного покрытия на участке.

Кировский район

С 7 сентября по 15 октября закрывается движение транспорта по улице Метростроевцев от Сивкова переулка до Молодежного переулка, а такде на перекрестке улицы Метростроевцев и Молодежного переулка из-за прокладки водопровода.

Московский район

С 7 сентября по 28 ноября закрывается движение транспорта по 8-му Предпортовому проезду в направлении от 5-го Предпортового проезда к 6-му Предпортовому проезду, а по 7 февраля 2024 года ограничивается движение транспорта по 5-му Предпортовому проезду у 8-го Предпортового проезда. На участке будут прокладывать инженерные сети.

Невский район

С 7 по 25 сентября в связи с производством работ по устройству светофорного объекта ограничивается движение транспорта у дома 101 по проспекту Обуховской Обороны.

Приморский район

С 7 по 9 сентября ограничивается движение по Коломяжскому проспекту от Богатырского проспекта до улицы Генерала Хрулева, так как на участке будут прокладывать инженерные сети.

Фрунзенский район

С 7 по 15 сентября ограничивается движение транспорта по Лиговскому проспекту от Курской улицы до Прилукской улицы из-за ремонта покрытия в трамвайной зоне.

Ранее сообщаось, что с 3, 4 и 5 сентября в Петербурге ограничат движение транспорта в девяти районах.

Фото: Piter.TV