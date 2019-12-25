С 3, 4 и 5 сентября в Петербурге ограничат движение транспорта в девяти районах

ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения в девяти районах с 3, 4 и 5 сентября.

В Василеостровском, Выборгском, Калининском, Колпинском, Красносельском, Приморском, Пушкинском, Фрунзенском и Центральном районах введут ограничения движения транспорта с 3, 4 и 5 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Василеостровский район

С 4 по 7 сентября из-за работ по установке временных ограждений закрывается движение транспорта по Карташихиной улице от Шкиперского протока до Среднего проспекта В.О.

Выборгский район

Из-за ремонта дорожного покрытия с 4 по 9 сентября ограничивается движение транспорта по проспекту Культуры от проспекта Просвещения до Бугровского путепровода.

Калининский район

С 5 сентября по 29 октября вограничивается движение транспорта на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Руставели. Причина в ремонте трамвайных путей.

Колпинский район

С 3 по 12 сентября в связи с производством работ по строительству инженерных сетей закрывается движение по Смоленской улице в поселке Петро-Славянка от улицы Коммунаров до Славянской улицы.

Красносельский район

С 4 по 6 сентября в связи с производством работ по строительству газопровода ограничивается движение транспорта у дома 3 по Рабочей улице в муниципальном округе Горелово (территория Старо-Паново).

Приморский район

С 3 по 30 сентября в связи из-за работ по ремонту дорожного покрытия ограничивается движение транспорта по проспекту Сизова от Богатырского проспекта до проспекта Испытателей, включая перекресток с Туполевской улицей.

С 4 по 27 сентября по улице Генерала Хрулева, Коломяжскому проспекту, Школьному переулку и Шишмаревскому переулку из-за прокладки инженерных сетей, а также по 6 сентября ограничивается движение транспорта по Коломяжскому проспекту от проспекта Испытателей до Богатырского проспекта.

Пушкинский район

С 5 по 11 сентября в связи с производством работ по строительству инженерных сетей ограничивается движение транспорта у дома 4 по Главной улице в городе Пушкине (Павловск-2).

Фрунзенский район

С 4 по 14 сентября в связи с производством работ по строительству газопровода закрывается движение транспорта по Грузинской улице от Средней улицы до улицы Салова.

Из-за дорожных работ по ремонту дороги с 3 по 24 сентября ограничивается движение транспорта по Пражской улице от улицы Фучика до проспекта Славы, а также по 6 сентября по Лиговскому проспекту от набережной Обводного канала до Прилукской улицы.

Центральный район

С 4 сентября по 21 апреля 2024 года в связи с производством работ по ремонту фасада здания ограничивается движение транспорта у дома 27 по Садовой улице от Мучного переулка до Гороховой улицы.

Ранее сообщалось, что с 31 августа в пяти районах Петербурга введут ограничения движения для транспорта.

Фото: Piter.TV