С 31 августа в пяти районах Петербурга введут ограничения движения для транспорта

ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения в пяти районах с 31 августа.

В Выборгском, Красногвардейском, Московском, Петроградском и Центральном районах введут ограничения движения с 31 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Выборгский район

С 31 августа по 30 сентября из-за работ по устройству въезда-выезда ограничивается движение транспорта по Заречной улице в поселке Парголово от улицы Валерия Гаврилина до улицы Михаила Дудина.

С 31 августа по 30 сентября в связи с производством работ по прокладке теплосети закрывается движение транспорта по Болотной улице от 2-го Муринского проспекта до проспекта Тореза.

Красногвардейский район

С 31 августа по 13 сентября по Набережной улице от улицы Коммуны до Лесной улицы, Лесной улице и Лесному переулку. Причина в строительстве газопровода на участке.

С 31 августа по 10 сентября закрывается движение транспорта по Набережной улице (Пороховые) от улицы Коммуны до Лесной улицы, включая перекрестки с Молодежным переулком и Лесным переулком, а также по Лесной улице (Пороховые) от Набережной улицы до Новой улицы.

Московский район

С 31 августа по 9 октября будет размещено временное ограждение, поэтому ограничивается движение транспорта по Витебскому проспекту напротив дома 50 по Московскому шоссе.

Петроградский район

С 31 августа 2023 года по 15 октября 2024 года из-за производства работ по размещению временного ограждения ограничивается движение транспорта по дороге на территории Александровского парка у дома 4.

Центральный район

С 31 августа по 13 октября в связи с производством работ по размещению строительных лесов ограничено движение транспорта у дома 70-72-74 по набережной реки Фонтанки и Банному переулку.

Ранее сообщалось, что с 30 августа в двух районах Петербурга ограничат движение для транспорта.

Фото: Piter.TV