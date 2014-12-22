С 30 августа в двух районах Петербурга ограничат движение для транспорта

В Адмиралтейском и Выборгском районах введут ограничения движения с 30 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Адмиралтейский район
С 30 августа по 10 сентября в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия ограничивается движение транспорта по Митрофаньевскому мосту.
Выборгский район
с 30 августа (08:00) по 13 сентября (08:00) ограничено движение транспорта по улице Александра Матросова от Большого Сампсониевского проспекта до Выборгской набережной, по улице Александра Матросова от Лесного проспекта до Большого Сампсониевского проспекта и до улицы Харченко. Ограничения связаны с ремонтом дорожного покрытия.
Ранее сообщалось, что в пяти районах Петербурга введут ограничения движения с 27, 28 и 29 августа.
Фото: Piter.TV
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