С 30 августа в двух районах Петербурга ограничат движение для транспорта

ГАТИ информирует о планируемых ограничениях дорожного движения в двух районах с 30 августа.

В Адмиралтейском и Выборгском районах введут ограничения движения с 30 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Адмиралтейский район

С 30 августа по 10 сентября в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия ограничивается движение транспорта по Митрофаньевскому мосту.

Выборгский район

с 30 августа (08:00) по 13 сентября (08:00) ограничено движение транспорта по улице Александра Матросова от Большого Сампсониевского проспекта до Выборгской набережной, по улице Александра Матросова от Лесного проспекта до Большого Сампсониевского проспекта и до улицы Харченко. Ограничения связаны с ремонтом дорожного покрытия.

Ранее сообщалось, что в пяти районах Петербурга введут ограничения движения с 27, 28 и 29 августа.

Фото: Piter.TV