В пяти районах Петербурга введут ограничения движения с 27, 28 и 29 августа

ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения в пяти районах с 27, 28 и 29 августа.

В пяти районах Петербурга планируют ввести ограничения движения с 27, 28 и 29 августа. Об этом сообщи в пресс-службе Смольного.

Адмиралтейский район

С 29 августа 2023 года по 17 июня 2024 года ограничивается движение транспорта у дома 26 по Рижскому проспекту от переулка Лодыгина до Ревельского переулка, по переулку Лодыгина от Рижского проспекта до Курляндской улицы, по Курляндской улице от Ревельского переулка до переулка Лодыгина, по Ревельскому переулку от Курляндской улицы до Рижского проспекта из-за работ по размещению временного ограждения у дома.

Кировский район

С 27 августа по 21 сентября по Дачному проспекту от площади Стачек до бульвара Новаторов и проспекту Ветеранов от улицы Лени Голикова до улицы Подводника Кузьмина, по 9 сентября по Дачному проспекту от площади Стачек до дома 10 по Дачному проспекту, по 15 сентября по Дачному проспекту от дома 14 по Дачному проспекту до бульвара Новаторов, по 21 сентября по проспекту Ветеранов от дома 16 по проспекту Ветеранов до улицы Подводника Кузьмина, включая перекресток с улицей Подводника Кузьмина и боковой проезд ограничивается движение транспорта из-за ремонта дорожного покрытия.

Невский район

На один день 27 августа закрывается движение транспорта по проспекту Елизарова, улице Ольги Берггольц, улице Ткачей, улице Крупской у улицы Седова.

Петроградский район

Из-за ремонтных работ на трамвайных путях с 28 по 29 августа закрывается сквозной проезд транспорта по Петроградской набережной через перекресток с улицей Куйбышева.

Пушкинский район

С 27 августа по 7 октября по Софийской улице в поселке Шушары от КАД до Колпинского шоссе, по 12 сентября ограничивается движение транспорта по Софийской улице в поселке Шушары от КАД до Ленсоветовской дороги из-за ремонта дорожного покрытия ограничивается движение транспорта.

Ранее сообщалось, что в Петербурге введут новые ограничения движения с 26 августа.

Фото: Piter.TV