В Петербурге введут новые ограничения движения с 26 августа

ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения в четырех районах с 26 августа.

В Петербурге планируют ввести новые ограничения движения с 26 августа. Они охватят четыре района города. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Выборгский район

С 26 августа по 27 сентября закрывается движение транспорта по Актерскому проезду у проспекта Культуры из-за ремонта дорожного покрытия.

Калининский район

Из-за ремонта дорожного покрытия 26 августа ограничивается движение транспорта по улице Руставели от проспекта Науки до проспекта Луначарского.

Кировский район

С 26 по 27 августа в связи с производством работ по ремонту инженерных коммуникаций ограничивается движение транспорта по улице Маршала Говорова от Огородного переулка до улицы Трефолева.

Невский район

Также из-за ремонта дорожного покрытия 26 августа закрывается движение транспорта по Большому Смоленскому проспекту, улице Ольги Берггольц, улице Ткачей, улице Крупской у улицы Седова.

Ранее сообщалось, что с 24 августа в четырех районах Петербурга ограничат движение транспорта.

Фото: Piter.TV