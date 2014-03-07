С 24 августа в четырех районах Петербурга ограничат движение транспорта

ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения в четырех районах с 24 августа.

В четырех районах Петербурга собираются ограничить движение транспорта из-за ремонтных работ. Нововведения начнут действовать с 24 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Петроградский район

С 24 по 28 августа, закрывается движение транспорта по Петроградской набережной от Сампсониевского моста до Аптекарского моста из-за ремонта трамвайных путей.

Петродворцовый район

С 24 по 28 августа в связи с производством работ по реконструкции инженерных сетей закрывается движение транспорта по улице Пугачева в городе Петергофе от улицы Беловой до дома 21 по улице Пугачева.

Пушкинский район

С 24 по 31 августа ограничивается движение транспорта по Софийской улице от Николаевского проезда до КАД. Также до 8 сентября ограничивается движение транспорта по съезду с Софийской улицы на КАД в сторону Пулковского шоссе. На участке будут ремонтировать дорожное покрытие.

Фрунзенский район

С 24 августа по 14 октября по ремонту дорожного покрытия по Пражской улице от улицы Фучика до проспекта Славы, а до 2 сентября ограничивается движение транспорта по Пражской улице от улицы Фучика до улицы Белы Куна. Ограничения связаны с ремонтом дорожного покрытия.

Ранее сообщалось, что ремонтные работы ограничат и закроют движение в пяти районах Петербурга.

Фото: Piter.TV