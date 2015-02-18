Ремонтные работы ограничат и закроют движение в пяти районах Петербурга

Ограничения вступили в силу с 20 и 21 августа, новые ожидают петербуржцев с 23 августа.

С 20 и 21 августа в Петербурге стартовали ограничение и перекрытие в движении наземного транспорта. 23 августа вступят в силу новые. Так, ремонтные работы коснутся Калининского, Колпинского, Курортного, Приморского и Фрунзенского районов. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

В Калининском районе с сегодняшнего дня, 21 августа, по 12 октября ограничат движение по Кондратьевскому проспекту у дома №8/7 по улице Ватутина.

Реконструкция теплосетей ограничит водителей и пассажиров общественного транспорта с 20 августа этого года по 15 февраля 2024-го в Колпинском районе в поселке Понтонный.

Жителей и гостей Зеленогорска ожидает закрытие проезда по 2-му Широкому переулку от Связной улицы до дома №5 по 2-му Широкому переулку.

С 23 августа в Приморском районе будут ремонтировать светофор. Так, до 2 октября ограничат движение на перекрестке Комендантского проспекта и Долгоозерной улицы.

Ограничение в движении ожидает и Фрунзенский район. Здесь с 19 августа по 1 октября проходит ремонт дороги на трамвайных путях по Лиговскому проспекту.

С полным списком ограничений можно ознакомиться в группе учреждения во "ВКонтакте".

Ранее мы рассказывали о том, что с 21 августа из-за ремонта дамбы ограничат движение транспорта в Петербурге.

Фото: Piter.TV