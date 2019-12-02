В Петербурге ремонт путей закроет движение трамваев по Лиговскому проспекту до 1 октября

Трамвай №16 прекратит работу. Маршруты трех трамваев скорректируют.

Ремонт дорожных путей на Лиговском проспекте от набережной Обводного канала до Расстанной улицы прекратит движение трамваев с 05:00 19 августа до 01:00 1 октября, сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранс", сегодня, 17 августа.

Трамвай №16 прекратит работу. Маршруты трех трамваев скорректируют.

Так, трамвай №25 от станции "Купчино" будет двигаться по действующей трассе до Расстанной улицы, далее – по Расстанному переулку, набережной реки Волковки и Мгинской улице до конечной остановки "Карбюраторный завод". Трамвай №49 проделает путь от "Малой Балканской улицы" по действующему маршруту до Расстанной улицы, а после, как и 25-й, отправится до Карбюраторного завода.

Подробнее с изменениями маршрутов трамваев в связи с ремонтными работами можно ознакомиться на сайте предприятия.

Ранее мы рассказывали о том, что на Балтийском направлении 25-27 августа изменится расписание электричек.

Фото: Piter.TV