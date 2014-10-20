На ЖД-переездах Петербурга и Ленобласти заменили асфальт

Ремонтные работы проходили на нескольких станциях и на пересечении железнодорожных путей и улиц города.

Сотрудники Октябрьской железной дороги вместе с работниками Ленавтодора обновили асфальтовое покрытие на переездах через ЖД-пути в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, – следует из сообщения в Telegram-канале "СПб-Главный".

Замена асфальта в области производилась на переездах у станций Верхнечеркасово, Лужайка, Бусловская, Яшино, Ушково, Пихтовая, Селезнево. В городе было восстановлено дорожное покрытие на пересечении железной и автодорог у дома №23 на улице Мельничной и дома №22 на улице Ткачей.

Ранее мы рассказывали, что в Ленинградской области на станции Любань "Сапсан" насмерть сбил пожилую женщину, которая переходила железнодорожные пути на запрещенный сигнал светофора.

Фото: Октябрьская железная дорога