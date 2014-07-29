На станции Любань "Сапсан" сбил насмерть 68-летнюю женщину

В Ленинградской области на станции Любань "Сапсан" насмерть сбил пожилую женщину, которая переходила железнодорожные пути на запрещенный сигнал светофора. Об этом рассказали в УТ МВД России по Северо-Западному федеральному округу.
В субботу (23 ноября) около семи часов утра в полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Любань Тосненского района Ленинградской области травмирована пожилая женщина. Было установлено, что 68-летняя местная жительница переходила железнодорожные пути на запрещенный сигнал светофора. Машинист высокоскоростного поезда сообщением "Санкт-Петербург – Москва" подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.
Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.
Ранее на станции Саблино школьница попала под электропоезд.
Фото: Piter.tv
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