В Волховском районе Ленобласти отремонтировали 26,5 км ж/д путей

Ремонтные работы также были проведены на территории Вологодской области.

Пресс-служба Октябрьской железной дороги сообщила о завершении работ по ремонту железнодорожных путей в Ленинградской и Вологодской областях. Общая длина отремонтированных участков составляет 77 км.

Так, на территории Волховского района Ленобласти ремонтники привели в порядок 26,5 км путей. Ремонт, в частности, проводился вблизи поселений Колчаново, Мыслино и Волховстроя-2.

В Вологодской области был восстановлен участок пути от Верхневольского до Тешемеля (10,4 км).

Новое рельсовое покрытие в Волховском районе установили на участке Юги – Чаща (16,6 км), в Вологодской области – между Уйтой и Кадуем (23,3 км).

Кроме того, в 2024 году заменили 83 стрелочных перевода на станциях в Волховском, Тихвинском и Лодейнопольском районах Ленобласти, а также в Бабевском районе Вологодской области. Октябрьская железная дорога

Ранее мы писали, что работники скорой помощи из Ленобласти получат дополнительные выплаты.

Фото: Октябрьская железная дорога