Работники скорой помощи из Ленобласти получат дополнительные выплаты

Губернатор также поручил приобрести 25 новых машин для медиков.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о выделении дополнительных выплат работникам карет скорой помощи из региона, – рассказал глава области в своем Telegram-канале.

Здесь надо быстро принимать решения и брать на себя ответственность за жизнь человека: сотрудники скорой в Ленобласти будут получать специальные "губернаторские" выплаты. Александр Дрозденко, губернатор Санкт-Петребурга

Так, заведующие отделением, врачи и анестезиологи-реаниматологи получат от 17,5 тыс. до 38,5 тыс. рублей. Если население обслуживаемого поселения не превышает 50 тыс. человек, сумма данной выплаты будет увеличена.

Фельдшеры получат от 11 тыс. до 23 тыс. рублей, старшие врачи – от 9,25 тыс. до 18,5 тыс. рублей, водители – 15 тыс. рублей, медсестры – от 6,5 тыс. до 13 тыс. рублей, а операторы – от 5,25 тыс. до 10,5 тыс. рублей.

Помимо прочего, глава региона поручил здравоохранительному комитету Ленобласти приобрести для скорой помощи 25 новых машин.

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Фото: Piter.TV